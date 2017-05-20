高鐵捕獲野生阿扁 戳破陳致中謊言

前總統陳水扁面對媒體提問一概不答。（柯宗緯攝）

前總統陳水扁返回高雄，扁迷想上前握手遭拒。（柯宗緯攝）

前總統陳水扁面對媒體提問一概不答。（柯宗緯攝）

計程車後車窗上頭印有「扁案是政治迫害」、「阿扁無罪」等標語。（柯宗緯攝）

前總統陳水扁準備搭乘殘障電梯。（民眾提供）

昨晚前總統陳水扁參加完「凱達格蘭基金會」募款餐會，結束後「搞消失」行蹤成迷，稍早扁子陳致中一度告知媒體父親已經先行返回高雄。未料今天中午被媒體「捕獲野生阿扁」現身板橋高鐵站，他搭乘中午班次列車，下午2點05分抵達左營高鐵站，面對記者提問這段時間去哪、可能遭中監撤銷保外就醫等問題，他神色凝重，充耳不聞、不答，最後搭乘計程車回到美術館住家。

陳水扁今天中午現身板橋高鐵站，搭乘0129車次中午12點39分列車，準備返回高雄，下午2點05分抵達左營站，隨即在外籍看護陪同下，從列車緩步，轉搭電梯出高鐵閘門。

一路上，媒體好奇詢問阿扁，「昨晚餐會後去哪？」、「去台北心情如何」、「中監可能認定發言影片違法，可能撤銷保外就醫」等問題，只見阿扁眉頭緊皺，但完全未發一語。

在走向停車場搭車100公尺，沿途上有民眾好奇圍觀「是阿扁欸」，還有一名年輕顏姓扁迷上前向阿扁說「加油！我支持你」，阿扁難得露出微笑，但扁迷想伸手向他握手卻被拒絕。

阿扁最後未搭乘私家車，反而是搭乘小黃準備回到美術館住家，特別的是後車窗上頭印有「扁案是政治迫害」、「阿扁無罪」等標語，阿扁回高雄，身旁未見陳致中及扁醫陳順勝。

(中時)