高鐵捕獲野生阿扁 戳破陳致中謊言
昨晚前總統陳水扁參加完「凱達格蘭基金會」募款餐會，結束後「搞消失」行蹤成迷，稍早扁子陳致中一度告知媒體父親已經先行返回高雄。未料今天中午被媒體「捕獲野生阿扁」現身板橋高鐵站，他搭乘中午班次列車，下午2點05分抵達左營高鐵站，面對記者提問這段時間去哪、可能遭中監撤銷保外就醫等問題，他神色凝重，充耳不聞、不答，最後搭乘計程車回到美術館住家。
陳水扁今天中午現身板橋高鐵站，搭乘0129車次中午12點39分列車，準備返回高雄，下午2點05分抵達左營站，隨即在外籍看護陪同下，從列車緩步，轉搭電梯出高鐵閘門。
一路上，媒體好奇詢問阿扁，「昨晚餐會後去哪？」、「去台北心情如何」、「中監可能認定發言影片違法，可能撤銷保外就醫」等問題，只見阿扁眉頭緊皺，但完全未發一語。
在走向停車場搭車100公尺，沿途上有民眾好奇圍觀「是阿扁欸」，還有一名年輕顏姓扁迷上前向阿扁說「加油！我支持你」，阿扁難得露出微笑，但扁迷想伸手向他握手卻被拒絕。
阿扁最後未搭乘私家車，反而是搭乘小黃準備回到美術館住家，特別的是後車窗上頭印有「扁案是政治迫害」、「阿扁無罪」等標語，阿扁回高雄，身旁未見陳致中及扁醫陳順勝。
(中時)
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