為5千元 女舞者夜店當眾脫內褲

為贏得5千元獎金，女舞著背對觀眾，公然脫下內褲。（翻攝）

為贏得5千元獎金，女舞著背對觀眾，公然脫下內褲。（翻攝）

台中市警局四分局動員大批警力，針對夜店進行臨檢掃蕩勤務。（黃國峰翻攝）

台中市警局四分局動員大批警力，針對夜店進行臨檢掃蕩勤務。（黃國峰翻攝）

警方約談業者及女舞者。（黃國峰翻攝）

台中市南屯區知名夜店X-CUBE，前日舉辦性感熱舞比賽，比賽進入到最後二名舞者決賽時，其中一名不知是否跳到太忘我，竟然就在比賽倒數時，背對觀眾脫下內褲，露出屁股，並用手遮住第三點，轉了一圈，此舉引起警方關注。台中市警局四分局，認為此風不可長，立即約談石姓負責人、黃姓現場負責人、黃姓主辦人及當事21歲的戴姓女子，並動員大批警力，針對夜店進行臨檢掃蕩勤務。

台中市警局四分局大墩所表示，18日深夜至19日凌晨該店舉行熱舞PK大賽，勝利者有5千元獎金，當時有二女進入最後決賽，二人僅著內衣褲，疑似在現場觀眾不斷鼓譟下，其中一名戴姓女子，竟在主持人開始十秒倒數計時下，背對觀眾脫下內褲，露出屁股，用手遮住第三點，轉了一圈，旁邊的工作人員，見狀立即遞上浴巾。

警方指出，獲報後隨即成立專案小組，約談石姓負責人、黃姓現場負責人、黃姓主辦人及當事21歲的戴姓女子，現場負責人黃男表示，是戴女臨時起意，為爭取獎金的自發行為，他發現已來不及阻止，僅能儘速遞上毛巾給予遮蔽；在台上脫內褲的戴女則說，她是當晚去消費的客人，臨時起意參加熱舞比賽的，當時是觀眾反應太熱烈，在現場氣氛帶動下，才把內褲脫掉。

台中市警局四分局大墩所指出，女舞者應是「即興演出」，雖未露出第三點，但行為已足以挑逗他人性慾。以涉有觸犯刑法妨害風化罪及違反社會秩序維護法善良風俗等將黃、戴二人移送法辦，業者及女舞者，將面臨最重五年及一年不等有期徒刑。另該店部分，警方另依據「台中市休閒娛樂服務業管理自治條例」規定函請主管機關予以停止營業6個月以上2年以下處分。

(中時)