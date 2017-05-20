高美濕地假日觀光公車688路 5／27日通車上路
第二條高美濕地假日觀光公車688路，將於5/27日正式上線，將從清水火車站出發，沿途經港區藝術中心、梧棲觀光漁港等在地觀光景點，除配合台鐵班次發車外；另為讓旅客更能掌握遊程時間，並於高美濕地遊客服務中心定時發車，提供前往高美國內外遊客更便捷的大眾交通運輸。
今天高美濕地688路假日觀光公車通車典禮，立法院副院長蔡其昌、市議員楊典忠、尤碧玲、王立任、顏莉敏、市府交通局長王義川、清水區長張明昌及多位民間公車業者與會，並實際試乘公車路線，體驗沿途美麗的海線景色。
交通局長王義川說，位於清水區的高美濕地，日前被國外網站讚譽為「一生至少必遊一次絕景」，每逢假日遊客及車潮暴增，經常導致道路壅塞。為改善周邊交通及服務民眾，交通局在規劃推出3條觀光公車，分別從嶺東科大、台中火車站與清水火車站發車，盼讓旅客搭公車就能便捷地前往高美溼地。
嶺東科大發車的首條假日觀光公車655路，4/8日率先上線服務，獲得民眾一致好評，5/27日將推出的688路，同樣每逢週末六、日從清水火車站出發；沿途停靠港區藝術中心、高美濕地遊客中心、18號風車（跨海景觀橋）、9號風車、梧棲觀光漁港等清水區的著名觀光景點，每日行駛44班次，方便國內外旅客由清水火車站往返高美濕地。
王義川指出，即將上路的第2條高美濕地688路假日觀光公車，除發車班次配合台鐵時刻外，另高美濕地遊客服務中心將採行如同遊輪的概念定時發車，以讓旅客更能掌握時間，從容體驗在地風光。
交通局表示，第3條「高美濕地－台中火車站」路線，客運業者正在緊鑼密鼓籌備中，預計今年中旬通車，未來遊客往返高美濕地將更加方便快速，也歡迎旅客規劃一日遊行程，欣賞高美濕地自然生態及美景，同時也可前往附近品嚐海線特色美食。
(中時)
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