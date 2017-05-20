被控為勒索病毒禍首 北韓官員：每次有奇怪的事都扯我們
勒索病毒「WannaCry」上周末大爆發，全球多地皆傳出災情，更有許多用戶的電腦被加密勒索，造成人心惶惶。而此事件發生後，就有國際網路安全專家指出，可能與北韓掛勾的駭客組織有關，引發熱議。對此，北韓官員日前駁斥這項說法，並直言每次有奇怪的事發生，總會被扯上關係。
據《路透社》報導，北韓駐聯合國副代表金仁龍（Kim In Ryong）日前在記者會上，被問及北韓是否與全球勒索病毒攻擊或是國際駭客組織有關時，憤怒地說道，這是相當可笑的指控。他並強調，每當有奇怪事情發生，美國和敵對勢力的一貫做法就是展開反朝鮮活動，並有意的連結北韓。
這次的勒索病毒襲捲全球150多國，超過30萬台電腦受到影響，在兩大防毒軟體實驗室─賽門鐵克（Symantec）與卡巴斯基（Kaspersky Lab）的追查下，發現在病毒中的部份編碼代號，源自知名駭客集團「Lazarus」；而此集團過去被認為與北韓政府掛勾，目前專家們仍正在努力破解或找出其核心。
(中時電子報)
文章來源：路透社
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