男持西瓜刀行搶 遭女店員拿球棒擊退

打輸超商女店員的施嫌，犯案後3天在家門前遭埋伏警方逮捕。（王文吉翻攝）

台中沙鹿區超商搶匪落網！35歲施姓嫌犯日前持西瓜刀行搶，遭女店員拿球棒擊退，一毛錢都沒得手，落荒而逃。逃逸期間他四處躲藏，還偷機車代步、偷香油錢花用，最後落得身無分文，不得已溜回住處躲藏，似乎運氣背到谷底，栽在租屋處門前，遭埋伏警方逮捕。

施嫌於行搶後3天落網，「搶運極差」的他向警方坦承，當天他曾多次到附近另兩家便利商店購物，但都鼓不起勇氣，最後選上中航路超商，是因為覺得女店員身形瘦弱的，可能比較好搶，沒想到對方拿起球棒對抗。

施嫌行搶失敗，犯案後不敢回家，跑到清水高架道路下睡覺，也住過旅社。盤纏用盡後，施在梧棲偷了一輛機車代步，又偷走紫雲巖觀音廟功德箱，得手3千多元，花到身無分文，以為風頭過了，打算躲回家。

警方在施嫌與弟弟租屋處埋伏多時，案發後3天傍晚，施嫌騎竊得的贓車回家，員警一擁而上，將他壓制逮捕。訊後依強盜、竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

(中時)