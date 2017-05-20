男持西瓜刀行搶 遭女店員拿球棒擊退
台中沙鹿區超商搶匪落網！35歲施姓嫌犯日前持西瓜刀行搶，遭女店員拿球棒擊退，一毛錢都沒得手，落荒而逃。逃逸期間他四處躲藏，還偷機車代步、偷香油錢花用，最後落得身無分文，不得已溜回住處躲藏，似乎運氣背到谷底，栽在租屋處門前，遭埋伏警方逮捕。
施嫌於行搶後3天落網，「搶運極差」的他向警方坦承，當天他曾多次到附近另兩家便利商店購物，但都鼓不起勇氣，最後選上中航路超商，是因為覺得女店員身形瘦弱的，可能比較好搶，沒想到對方拿起球棒對抗。
施嫌行搶失敗，犯案後不敢回家，跑到清水高架道路下睡覺，也住過旅社。盤纏用盡後，施在梧棲偷了一輛機車代步，又偷走紫雲巖觀音廟功德箱，得手3千多元，花到身無分文，以為風頭過了，打算躲回家。
警方在施嫌與弟弟租屋處埋伏多時，案發後3天傍晚，施嫌騎竊得的贓車回家，員警一擁而上，將他壓制逮捕。訊後依強盜、竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。