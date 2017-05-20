直播》百年老店誰當家？ 國民黨主席選舉開票特別報導

國民黨主席選舉，六人角逐戰況激烈，最新開票結果，5月20日16:00起揭曉。(圖/本報系資料照片 陳信翰攝)

國民黨主席選舉開票特別報導 5/20 16:00起直播

國民黨主席開票 16:00起特別報導

國民黨史上最詭譎的黨主席選舉戰役，將從今(20)日16:00起開票，誰來領導百年老店繼續向前邁進，眾所矚目。中時電子報16:00起，直播《國民黨主席選舉開票特別報導》，讓您第一手掌握最新資訊。

今天的投票從8點開始，在全國55個選區的507個投開票所進行，至下午4點截止並開票。根據黨中央統計，此次黨主席選舉，國內具投票權的黨員，合計是46萬3363人，海外黨員人數1萬2724人，選舉人總計近48萬；其中被視為國民黨鐵票部隊的黃復興黨部，選舉人數計有10萬3177人，約占投票全數2成。

值得注意的是，如果今日選舉結果，首輪無人得票過半，黨中央將在6月4日進行二輪投票，決定新任主席。

(中時電子報)