愛心義工團助母女再造家園

台灣心義工團今早7時到場進行房屋修繕工程，為劉姓母女重建家園。（張穎齊翻攝）

議員張耿輝（中）到場提供大西瓜給義工團打氣加油，圖右為台灣心義工團理事長尤瑞豊。（張穎齊翻攝）

基隆市一對劉姓母女生活困頓，幸好義工團伸出援手，願意免費修繕房屋，幫助貧戶改善生活。（本報資料照）

人間處處有溫情！基隆市中山區一對劉姓母女相依為命住在中華路上的破舊屋舍，媽媽患有心臟病且腿部骨折臥病在床，女兒辭去工作在家照顧母親，原本希望申請低收補助卻因有房子不符資格，今「台灣心義工團」協助她們重建家園，改善她們生活。

劉母育有3名子女，長期住破舊漏水屋，都用電鍋煮熱水洗澡，女兒做資源回收，每天賺不到百元；兒子當水電工有收入，因此資格不符合申請低收入戶，一家人經常有一餐沒一餐，生活相當貧困。

義工團在現場進行房屋修繕工程，包括修繕屋頂、牆面、重拉水電線路、鋪設磁磚，大家分工合作拆牆壁、搭屋頂、清雜物。和平島天顯宮也在場安排義工休憩與用餐，議員張耿輝則提供餐點及4顆大西瓜給大家解渴。

台灣心義工團理事長尤瑞豊表示，今早7時來自全台各地義工共80人齊聚基隆，大家同心協力一起施工搬運，因此進度很快，希望可以在28日前完工。

議員張耿輝表示，感謝義工團夥伴們的善行及熱心公益，為社會上許多弱勢族群修繕屋舍並改善環境，期盼政府大力支持這群默默行善的義工團體，讓社會處處充滿溫馨。

議員楊石城說，本月初查訪發現劉家生活困苦，消息傳出後，很多善心人士前來幫忙，如今有了電熱水器、電磁爐、中古冰箱等，不必再用電鍋煮熱水洗澡，感謝義工團前來修屋，幫助劉姓母女免受漏水之苦。

劉女表示，很感謝大家的善心，未來房子整修好之後，她與母親就可以住得更舒適，自己也會努力工作，照顧好母親，希望未來有能力可以回報社會。

(中時)