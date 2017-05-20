愛心義工團助母女再造家園
人間處處有溫情！基隆市中山區一對劉姓母女相依為命住在中華路上的破舊屋舍，媽媽患有心臟病且腿部骨折臥病在床，女兒辭去工作在家照顧母親，原本希望申請低收補助卻因有房子不符資格，今「台灣心義工團」協助她們重建家園，改善她們生活。
劉母育有3名子女，長期住破舊漏水屋，都用電鍋煮熱水洗澡，女兒做資源回收，每天賺不到百元；兒子當水電工有收入，因此資格不符合申請低收入戶，一家人經常有一餐沒一餐，生活相當貧困。
義工團在現場進行房屋修繕工程，包括修繕屋頂、牆面、重拉水電線路、鋪設磁磚，大家分工合作拆牆壁、搭屋頂、清雜物。和平島天顯宮也在場安排義工休憩與用餐，議員張耿輝則提供餐點及4顆大西瓜給大家解渴。
台灣心義工團理事長尤瑞豊表示，今早7時來自全台各地義工共80人齊聚基隆，大家同心協力一起施工搬運，因此進度很快，希望可以在28日前完工。
議員張耿輝表示，感謝義工團夥伴們的善行及熱心公益，為社會上許多弱勢族群修繕屋舍並改善環境，期盼政府大力支持這群默默行善的義工團體，讓社會處處充滿溫馨。
議員楊石城說，本月初查訪發現劉家生活困苦，消息傳出後，很多善心人士前來幫忙，如今有了電熱水器、電磁爐、中古冰箱等，不必再用電鍋煮熱水洗澡，感謝義工團前來修屋，幫助劉姓母女免受漏水之苦。
劉女表示，很感謝大家的善心，未來房子整修好之後，她與母親就可以住得更舒適，自己也會努力工作，照顧好母親，希望未來有能力可以回報社會。
(中時)
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