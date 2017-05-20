高雄5戶政所攜手創世 義賣支持植物人服務

高雄5戶政所攜手創世基金會義賣支持植物人服務。（戶政所提供）

高雄市鳳山區第一、橋頭區、鳥松區、甲仙區及茂林區戶政事務所，與創世基金會合作，20日在於高雄捷運大寮站，設攤舉辦跳蚤市場義賣及戶政宣導摸彩活動，吸引上千民眾參加。

鳳山區第一戶政事務所主任歐敏信表示，每年戶政事務所都會號召同仁透過創世基金會的愛心義賣及參與公益園遊會方式，支持植物人雙軌服務並加強推廣宣導政府政策、戶政法令及各式便民服務措施。

今年更特別邀請橋頭區、鳥松區、甲仙區及茂林區戶政事務所共襄盛舉，在大寮捷運站一號出口處的「舞動生命，鳳山啾咪」愛心園遊會設攤舉辦跳蚤市場義賣、戶政宣導摸彩活動及舞台有獎徵答等3項活動，現場準備了豐富的禮品及義賣物品，獲得民眾熱烈響應。

歐敏信表示，戶政事務所的業務日趨多元，服務更強調主動出擊，從首次申辦護照人別確認、跨機關通報服務等，到行動戶政所、到宅服務、家事法院戶政服務站等，去年更全國首創免抽號、直接取件的「高雄市戶政線上e指通APP」，希望透過公益園遊會設攤宣導方式，讓更多的高雄市民知道並享受戶政提供的貼心服務。

(中時)