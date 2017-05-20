親子共廚競逐小小廚神 爺奶爭奪金粽獎
為培養學童珍惜食材的價值觀，台中市豐原區農會教種端午節必吃的豇豆、茄子與瓠瓜等蔬菜，菜苗經2個月成長，20日上午學童親自下田採收，並於會朴子辦事處舉辦小小廚神競賽，共有多校組10隊競爭，透過親子共廚，做出美味的端午創意料理，呈現從產地到餐桌的過程。
豐原國小端出「端午鮮蔬創意天婦羅」摘金，南陽國小、葫蘆墩國小分別以「幸福早餐-活力滿分神奇比薩」、「義式茄醬焗烤」奪得銀獎，至於銅牌頒給東之寶幼兒園「紫茄松坂賽龍舟」及葫蘆墩國小「香炒茄豆」、「瓠瓜水餃」。
除了小小廚神競賽外，活動現場更推出包粽接力賽，還有米苔目、爆米香示範教作，以及豐原高中熱舞社演藝日本農協的「白米之歌─非米不可，米不自禁」米食舞蹈，融合古早味且活潑有趣的方式推廣米食。
豐原區農會總幹事蔡森揚表示，透過本次活動使學童在課本知識外，能獲得實務體驗機會，同時培養小朋友對於在地食材與端午節慶習俗的認識。
海線地區的梧棲農會今日也舉辦「粽葉飄香慶端陽」米食創新行銷活動，邀請地方耆老一起施展綁粽功夫，包括農事小組、家政班及各里辨公室組成50支隊伍，以PK方式角逐第3屆金粽獎，最後由永寧里家政班等20個單位獲獎。
(中時)
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