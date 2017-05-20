林宥嘉婚後解禁 談鄧紫棋「遇到再說」

林宥嘉、鄧紫棋2013年曾攜手走金曲獎紅毯。（圖／中時資料照片）

林宥嘉年初與老婆丁文琪登記結婚，日前在日本輕井澤舉行新婚派對，甜蜜幸福氛圍讓丁文琪直呼「快下跪了」，人逢喜事精神爽的林宥嘉最近接受港媒專訪，談及舊愛鄧紫棋，他難得解禁說：「其實沒有刻意避開她」，未來若和對方狹路相逢會不會打招呼？林宥嘉則大方說：「遇到再說，大家開心最重要。」

林宥嘉最近接受香港《蘋果日報》專訪暢聊婚姻家庭，他讚新婚妻子丁文琪思考清晰，他則想法抽象、感性，十分互補，相較於天王郭富城51歲才成家，30歲的林宥嘉可說是相當早婚，他則解釋因為每個人際遇不一樣，「早遇到就能早點結婚」。

林宥嘉笑稱以前自卑，開玩笑說曾為自己長不到180公分想哭，婚後的他變得開朗、健談許多，他有興趣上節目《歌手》一展歌喉，不擔心與鄧紫棋見面，也澄清先前在深圳參加音樂會並無故意避開對方，遇到再說，也不會裝沒看到，不畏強碰前女友。

(中時電子報)