林宥嘉婚後解禁 談鄧紫棋「遇到再說」
林宥嘉年初與老婆丁文琪登記結婚，日前在日本輕井澤舉行新婚派對，甜蜜幸福氛圍讓丁文琪直呼「快下跪了」，人逢喜事精神爽的林宥嘉最近接受港媒專訪，談及舊愛鄧紫棋，他難得解禁說：「其實沒有刻意避開她」，未來若和對方狹路相逢會不會打招呼？林宥嘉則大方說：「遇到再說，大家開心最重要。」
林宥嘉最近接受香港《蘋果日報》專訪暢聊婚姻家庭，他讚新婚妻子丁文琪思考清晰，他則想法抽象、感性，十分互補，相較於天王郭富城51歲才成家，30歲的林宥嘉可說是相當早婚，他則解釋因為每個人際遇不一樣，「早遇到就能早點結婚」。
林宥嘉笑稱以前自卑，開玩笑說曾為自己長不到180公分想哭，婚後的他變得開朗、健談許多，他有興趣上節目《歌手》一展歌喉，不擔心與鄧紫棋見面，也澄清先前在深圳參加音樂會並無故意避開對方，遇到再說，也不會裝沒看到，不畏強碰前女友。
(中時電子報)
關鍵字：林宥嘉
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。