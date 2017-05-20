數學科生活化考題大集合，不難但具鑑別度

台北市北投國中老師林柏嘉（中）及高雄市大仁國中老師廖惠儀（右）解析國中會考數學科題目。（林志成攝）

今年國中會考數學科考了村長選舉開票、三格漫畫敘述買飲料情境的代數推理及計算機連按100下等問題，具鑑別度，但不難作答。國中老師表示，今年數學科試題與真實生活情境密切結合，要考生用數學去解決日常問題，將引導學校教學改變。

今年數學科考了26題選擇題、2題非選擇題，總共28題，包括數與量8題、代數8題、幾何12題及統計機率2題。其中，第1題至第10題是側重單一觀念的基本題，有助於考生降低答題時焦慮感，讓他們更勇於應答。

高雄市大仁國中老師廖惠儀說，學校或坊間的數學測驗卷，常考困難的觀念或複雜計算，但今年會考數學科題目，非常強調與生活連結，不少考題描述出生活情境，要考生找出適合的數學策略來解決。

廖惠儀舉例，有一題考搭乘電車車廂相遇的機率問題，有一列車有5節車廂，兩個人搭乘這班列車，問坐到同一車廂的機率？

台北市北投國中老師林柏嘉表示，今年數學科是生活題目大集合，籃球隊成員身高的統計問題、超商買棒棒糖的不等式問題、買不同種類水餃的比例與金額問題、五邊形摺紙的幾何推論問題斗，都跟學生平日生活密切相關。

「三格漫畫考數學，第一次出現。」林柏嘉說，這三格漫畫是敘述兩個人去超商買東西，各付了1000元，但有人多付、有人少付，回去後，1個人還給另1個人一些錢，要考生從題目給的資訊中，問他們買了幾杯飲料？

還有一題是考計算機操作問題，給一個數字100，然後按根號鍵、倒數鍵及平方鍵這樣連續操作100次，問最後結果如何？林柏嘉說，考生如果知道方根與函數的歸念，這一題不難作答。

此外，今年數學科非選擇題第1題是關於村長選舉的代數題，題目列了4個投開漂所，並揭露3個候選人的得票情形，學生只要能夠準確的進行3位數的加法，就能回答第一小題，第二小題則是要根據未揭露的第4投開票所，進行當選與否的推論。林柏嘉說，這是國中會考第一次考選舉投開票狀況。

(中時)