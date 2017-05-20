台旅行團遊法 領隊被搶2萬歐元

觀光局發布通報指出，有關媒體報導「台旅行團導遊 法國里昂遭搶134萬元」，經查係臺中真善美國際旅行社5/16-26法、瑞11天行程，據該公司郭逸豪總經理回復，該團18日上午8時許正要從巴黎前往里昂，領隊李政翰於飯店門口遭歹徒搶奪個人所攜帶約2萬歐元現金，已立即報案，旅客財務並無損失且一切平安，當日行程僅稍延誤1小時，行程繼續未受影響。

(工商)