民進黨：陳水扁畢竟是病人 應該寬待
前總統陳水扁昨晚不顧中監「5不」的限制，進入募款餐會會場，還以影片形式演講，大聊政治；民進黨祕書長今日表示，陳水扁畢竟是病人，應該更寬厚地看待。
前總統陳水扁昨晚參加凱達格蘭基金會募款餐會，無視中監「5不」的規定（不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪），不但進入會場，還以影片的形式致詞演講，大談政治，公開支持軍公教，並說不可以汙名化。種種舉動引發外界質疑違反規定。
民進黨秘書長洪耀福今（20）日出席活動時受訪表示，民進黨從來沒有汙名化軍公教，也很肯定軍公教過去對國家的付出。
對於陳水扁昨日影片諷「咱的政府讓我講話就會倒嗎」等語，洪耀福說，陳水扁過去八年在身體及精神上受到很大折磨，某種意義上來講，他是一個病人。對於病人，要以更寬大的心態來看待，應該全國民眾都會有共同的看法。
(中時電子報)
關鍵字：陳水扁、民進黨、凱德格蘭基金會募款餐會
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