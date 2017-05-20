新南向政策勢不可擋 考驗人才培力接班

研討會圍繞在人力資源缺乏議題。(郭韋綺翻攝)

國立高雄大學東南亞發展研究中心、高雄市人力資源發展學會等，今（20）舉辦「2017因應新南向政策之人力資源運用學術研討會」，高雄大學亞太工商管理學系教授陳一民、助理教授許博翔共同撰文，籲政府制定產業政策，借鏡新加坡製藥產業，應側重人力培養，做好相關配套。

研討會配合政府新南向政策，並以高雄為南向門戶，分別從經濟發展、人資管理角度，邀集產官學界交流，分為人才培育、產業人力運用、新住民人力運用3大主題，共計發表14篇論文或專文。

中鋼公司旗下CSVC中鋼住金越南公司在越南經營策略，董事長翁朝棟以「新南向布局與跨文化管理」為題，強調跨文化管理重要性，過分展現優越感只會讓越南民眾反感，以及被剝奪感，必須尊重當地文化，展現認同，理解，才能進一步進行培訓，融合，凝聚員工向心力。

高雄大學東亞語文學系專案助理教授阮氏美香，探討在台新住民與第2代子女人才培訓潛力與限制，指出政府應加強輔導新住民家庭，包括輔導新住民就業、經濟獨立，努力適應文化差異，有助提升其地位，以及對台認同感。此外也要重視新2代，鼓勵學習爸媽的母國語言，也補助赴東南亞留學、實習，未來都是政府南向可運用人才與資源。

大同奈陶瓷工業總經理陳正仁，也分享赴越南發展設廠超過20年的心得指出，當地台商普遍面臨接班、本土化等考驗，諸如老臣有技術無管理能力，年輕人恰巧相反；外籍幹部常採強勢管理激起當地員工反彈。他建議新世代要積極在地化，首要任務學好越語，除了更有效溝通管理，也能降低罷工、偷竊情況。對第1代創業台商則建議以無聲的牧羊人角色輔導年輕人，在公司財務可負擔範圍內，容許他們嘗試與失敗。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈舉越南、柬埔寨為例表示，東南亞國家勞動法規發展趨勢對台商投資影響，指出兩國優勢是勞動力充沛、年輕且工資相對便宜，也是吸引台商前往投資極大誘因，但優勢是否持續值得關注，尤其越柬勞工意識抬頭、國際組織監督、對外洽簽FTA等，都快速提高勞工保護、增加集會結社權利，未來如何與勞工或工會談判、合作，都將考驗當地台商營運能力。

(中時)