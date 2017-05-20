被問是誰？男粉絲霸氣護 蔡依林驚喜讚好Man
歌壇天后蔡依林（Jolin）日前推出公益單曲《讓愛傳出去》，Jolin今（20日）直播時首開金口演唱《讓愛傳出去》，蔡依林美聲搭配吉他伴奏當場清唱，好聽程度得不輸CD，蔡依林也不忘感謝粉絲支持，並提到昨被男粉絲霸氣力挺，讓Jolin開心直呼「好Man」
蔡依林今中午直播分享歌迷送的明信片，讓Jolin開心又感動，蔡依林也即興請吉他伴奏直接清唱《讓愛傳出去》，Jolin大展歌喉、逼高音，美聲被讚根本是「行走CD」。蔡依林在直播中幾乎是有問必答，並透露6月有機會推出新歌，消息一出讓歌迷都期待不已。
出席粉絲會之前，蔡依林也提到昨在上海機場時，吸引大批粉絲接機，有民眾經過問「她誰啊？我不認識」，結果男粉絲霸氣回「不需要你認識」，蔡依林很感謝歌迷力挺，開心說：「天啊！我好像公主被保護」。
(中時電子報)
關鍵字：蔡依林
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