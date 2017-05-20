埔里逐辣者扼腕　知名在地小吃台川味搬至台中

埔里鎮台川味麻辣美食搬遷至台中市，讓在地許多喜歡吃香喝辣的鎮民扼腕。（廖肇祥攝）

埔里鎮知名小吃「台川味麻辣美食」休息半年後，20日傳出搬家的消息。業者表示，在埔里雖然累積很多老主顧，但因地攤化經營的方式有太多顧慮，且小孩要至台中唸書，因此決定搬遷至台中市大里區開店，會維持一貫的好味道，希望老主顧繼續支持。

台川味麻辣美食老闆張芹是道地的四川妹子，供應麻辣鴨血、肥腸酸辣麵、紅油炒手、四川涼麵、腸粉等四川道地口味小吃，因中藥材香料配方下得足，辣油、辣醬皆為自製，料理滋味到味，冬天供應麻辣火鍋湯底，可以說是埔里鎮民吃香喝辣的首選，雖然是人行道上的小吃攤，但人氣鼎沸，不但獲得知名美食節目及部落客推薦，台日竿燈節國際美食小吃ＰＫ活動中，還代表著埔里鎮出賽，獲得好評。

但約半年前小吃攤突然無預警歇業，讓許多「逐辣」的埔里人與外地遊客不知道去哪滿足腸胃，20日搬家工人開始將生財器具上車，才驚覺小吃攤要搬家了。張芹表示，主要是因為小孩至台中市升學，加上在騎樓人行道做小吃攤生意，很難避免影響到周邊鄰居，另一方面也想提升服務品質、提供更精緻化的用餐空間，因此決定至台中市租下雙店面，連同樓上住宿空間，一併解決小孩遠地就學及擴大營業的問題。

張芹表示，雖然搬遷至台中營業，但假日還是會回到埔里，口味配方不變，歡迎舊雨新知至台中市品嚐老味道。

(中時)