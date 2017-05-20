傳遞520我愛你 北高雄家扶中心親子一日遊
北高雄家扶中心於今(20)帶領50戶兒少保護及高風險家庭，到雲林劍湖山世界及綠盈牧場進行親子一日遊，有親子共舞、相互擁抱及默契大考驗遊戲，拉近親子距離，讓平常不知道該如何表達的家長，有機會和孩子親近，表達對於彼此的關愛，在520這個特別的日子表達「我愛你」。
家扶中心首次結合親子活動在劍湖山水世界辦理親職教育講座，邀徐安立心理諮商師學習與家中青少年、學齡前兒童及過動的孩子如何互動，透過講座學習一些小技巧，與孩子出遊的機會，立即學習、立即演練。
家長阿仁表示，其實孩子在家都不太愛講話，雖然知道青春期本來就會這樣，也比較愛和同學一起，但今天和孩子一起玩口香糖黏在一起的遊戲，才感覺好多年沒有這麼靠近過了，平常用罵的、用打的也都沒有什用，以後真的需要多花一些時間陪囝仔，才知道囝仔再想什麼。
就讀小學阿志靦腆說，在牧場體驗擠牛奶、看賽鵝、餵牛寶寶喝牛奶，真的好有趣，和爸爸一起跳舞、和擁抱彼此，也感受到爸爸粗糙大手的溫暖。
家扶中心主任魏宗胤表示，兒少保護及高風險家庭的家長常面臨教養議題，有心想要照顧好孩子，但卻沒有適當的方法和技巧，加上保護性家庭的家長，也有多數合併工作不穩定、經濟弱勢、婚姻失調、親友支持系統薄弱、情緒不穩定等多面向的壓力，在親職管教上容易造成過當或疏忽，社工服務過程中，也會以優勢觀點及復原力，協助家長有機會學習到正向的教養方式，改善親子互動關係。
(中時)
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