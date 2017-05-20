彰化可愛動物園區說明會爆流血衝突 5人受傷

溪州公園說明會爆發衝突。（吳敏菁翻攝）

穿動物平權的人士打到流血。（民眾提供）

說明會湧入500多人關心，有人卻阻攔路口，讓說明會開不成，縣府在會場外宣布延期。（吳敏菁攝）

彰化縣副縣長林明裕、議長謝典霖、溪州鄉長黃盛祿等地方意見領袖共同宣布3個月內會召開協調會。（吳敏菁攝）

彰縣府計畫在溪州公園設置1.3公頃「可愛動物教育園區」，上午9點在溪州國小召開說明會，但反對鄉親蜂擁，場面混亂，9點40分宣布延期。支持和反對雙方人馬準備離開會場，卻彼此挑釁，10點爆發流血暴力衝突，3名動保人士被打到掛彩，2名維持秩序的警員也受傷。

「太扯了！怎麼會衍生暴力」、「滋事分子帶傢俬，難道是有備而來？」這場說明會失焦，打到流血，讓人憤怒，民主素養哪裡去了，各界嚴正指出，意見表達一回事，以暴力維護立場不應該。

這個設立計畫，得到動保人士的支持，認為可以增加流浪狗被認養的機會，才挪1公頃出來，「為何容不下1隻流浪狗」。但是地方反對聲浪也很大，第7選區議員日前就聯袂反對設在溪州公園。

今天說明會，溪州鄉內17村里幾乎都動員，500人到場表達反對，訴求流浪狗帶來傳染病、噪音，要求另擇地點，有人亂中阻饒入會場，支持設立約50人，不少穿動物平權黑T，眼見場面混亂，副縣長林明裕、議長謝典霖、溪州鄉長黃盛祿等地方意見領袖協調下決定3週內召開協調會。

林明裕當場宣布，說明會大家也沒辦法繼續聽下去，將再做研議，做出大家都能接受方案。

謝典霖說，設在溪州公園不是好地方，向大家承諾，將在3個禮拜內與縣府共同研議，給溪州人一個交代。

主持人宣布說明會結束，還是引起騷動，警方調查表示，彼此挑釁，爆發肢體衝突，動手打起來是年輕人，反對者不滿支持者批評「沒水準」，衝前打人，警力上前攔阻，一群打得興發，叫囂「衝啥小，幹××，你過來、過來啊！不是溪州人滾出去」零星衝突一波接一波，3人受傷，其中1人頭破血流、2人腦震盪，警方也有2人受傷。警方譴責暴力，表示會依法揪出滋事者，不會縱容，引爆鬧事衝突還在調查中。

(中時)