林右昌依古禮開光點睛　為龍舟賽揭序幕

基隆市長林右昌為龍舟點睛，歡迎市民一起參與端午龍舟競賽。（張穎齊翻攝）

基隆市龍舟競賽暨嘉年華會在八斗子漁港舉行，由基隆市長林右昌舉行龍舟點睛開光及祭江下水典禮，並邀請民眾一同共襄盛舉。（張穎齊翻攝）

基隆市「龍舟競賽嘉年華暨親子園遊會」將於5月30日端午節當天在八斗子漁港登場，市長林右昌今（20）日上午主持龍舟點睛開光祭江下水典禮，並邀請市民在30日踴躍到場共襄盛舉。

一早歡聲雷動的祥獅獻瑞，在八斗子漁港熱鬧揭開點睛儀式的序幕，擔任開光主祭官的林右昌一身藍袍古式禮服，依循古禮行獻禮、行光、祭江及點睛儀式。

主祭官林右昌以及陪祭的議長宋瑋莉、教育處長陳素芬等人，經道長作法祝禱後，分別為下水競賽的6艘龍舟點睛、灑淨，為年度盛事祈福，預祝活動順利圓滿。

林右昌表示，一年一度的端午佳節即將到來，預祝大家佳節愉快、闔家平安，今年的龍舟競賽及親子嘉年華會，還是會在原地舉行，希望市民朋友屆時一起來參與，也預祝選手們都能獲得佳績，同時也祈求市政昌隆、國泰民安。

議長宋瑋莉表示，非常開心參加今年的龍舟競賽活動，透過龍舟點睛、灑淨的儀式，希望所有參賽隊伍與選手們都能平安順利、贏得佳績。

教育處長陳素芬表示，今年龍舟賽共計有40隊參賽，賽事定位為提倡社會體育，賽制分為社會男子組、社會女子組及機關行政組，採單敗淘汰制，希望選手們都能有好的表現。

(中時)