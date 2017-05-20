新北520結婚破850對 前國手林怡君也預約
5月20日諧音是「我愛你」，成為近年新人登記結婚的「黃道吉日」，年年位居特殊節日登記對數之冠。新北市民政局統計，今年也有856對人登記，當中有近300對是事先預約，指定在520當天生效。前奧運國手林怡君也特別選擇在此日，與教練男友結婚登記生效。
民政局統計，近5年新北市每日平均結婚對數是75對。進一步分析，特殊節日中，又以帶有諧音「我愛你」的5月20日為最多，尤其2013及2014年因有「愛你一生」、「愛你一世」的諧音，登記對數更是高達1014及1255對。
而前奧運射箭國手林怡君也特別選在5月20日與教練丈夫蔡志成結婚，原本2人因相差21歲遭到林母反對，最後蔡志成靠著對林怡君貼心照顧打動林母，反而全力支持兩人結婚。
林怡君說，蔡志成早在2年前就已求婚，但去年為全力備戰里約奧運，故將婚期延至今年，因結婚紀念日諧音是「我愛你」很浪漫，故特別指定結婚登記要在5月20日生效。她也說，長年在世界各地征戰，蜜月旅行會留在台灣，體驗這塊土地的美好。
(中時)
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