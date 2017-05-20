賞花疑似見大體 警方：烏龍報案
現在正值合歡山區的玉山杜鵑花盛開，不少民眾前往上山賞花，昨天一名吳姓民眾在海拔3150公尺高小奇萊步道上，用長鏡頭尋找最佳拍攝畫面，不料從鏡頭中疑似看見一具以紙箱、防雨布包裹的大體，穿著登山鞋的雙腳暴露在外，嚇得趕緊下山報案，警消獲報循線來回搜尋2小時未果，研判為民眾誤報。
來自斗六的吳姓民眾向警方表示，與家人前往合歡山賞景，下午13時許獨自一人走進小奇萊步道拍攝杜鵑花，意外在1.4公里處發現疑似一具大體躺臥在花叢旁，一動也不動，因聽聞許多山難事件，吳男以為發現了罹難者的屍體，也不敢靠近，僅以從30公尺外用相機遠鏡頭拍了1張照片存證，趕緊下山報案。
合歡山派出所接獲民眾報案後，一度懷疑是今年3月中旬在合歡山東峰失蹤的59歲潘姓員警，隨即會同消防局、新城分局偵查隊、警察局鑑識中心組成隊伍前往搜尋，經搜救人員擴大在步道周邊搜尋，並同步與山下做筆錄的黃姓報案人以視訊確認位置，經過2小時搜尋仍未見大體蹤影。
新城警分局指出，由於現場並未發現大體或紙箱，搜救小組反覆搜山至傍晚天暗始收隊返回，不排除是看到暫時休息的賞花民眾，而迄至今日，警方仍未接獲任何發現大體之續聞，經研判可能是一宗熱心的烏龍山難事件。
自今年3月10日於合歡山東峰失蹤的潘姓員警，經過警消人員連日搜救14天被迫中止搜救，因民眾報案的小奇萊步道距離事發的合歡山東峰只有5公里距離，警方不敢大意。花蓮縣消防局呼籲，雖目前搜救行動暫時中止，但若民眾有新的線索也歡迎提供，以重啟搜救行動。
(中時)
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