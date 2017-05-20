原住民粽子阿里鳳鳳及月桃葉棕 部落開課
粽子除了分為北部粽及南部粽，原住民族也有出粽子！花蓮市公所今天上午在國福活動中心辦理五行原生種創意料理，邀請花蓮市原住民婦女會改良原住民傳統料理，因應節慶製作「原住民的粽子」，口味更精緻，長輩吃了都滿意。
以林投葉編織的阿里鳳鳳是阿美族的傳統便當，以編織模式為特色所在，內容物同樣為米飯，和漢人的肉棕有異曲同工之妙，原住民粽則是以月桃葉取代竹葉，蒸熟後的肉粽配上淡淡的月桃香味，原民風味十足。
指導老師林秀英說，早期米飯是糙米，熱的時候凝結，但冷的時就會散開，因此使用林投葉編織的容器，不但蒸煮方便，還能斟酌容量，客製化成不同大小的阿里鳳鳳，過去是最環保的原住民便當，透過改良的內容物，則變成特別的原民肉粽。
部落農（園）藝景觀栽培暨促進就業計畫總計有13堂課，開放各部落族人報名參加，課程內容包括導覽技巧、五行原生種創意料理、產品設計包裝等，吸引20逾名民眾報名參加，市長魏嘉賢今天也前往關心課程。
魏市長說，台灣是多元族群的社會，因此除了自己的文化之外，也要認識其他族群的文化，透過這些課程，希望能協助族人打造部落精緻觀光，包括推動部落產業、農產升級、建構共同品牌，以及推行部落文化體驗方面的建設。
(中時)
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