JLPGA》盧曉晴並列第4 普利司通再爭逆轉勝
日巡JLPGA本季已奪下1冠的旅日台灣「高球1姊」盧曉晴，繼首輪交出68桿後，今(20)次輪後9洞飆出32桿，連2天揮出68桿，高居並列第4，連續2場有爭奪逆轉勝機會。
盧曉晴今整場表現倒吃甘蔗，前9洞2鳥2柏忌36桿，後9洞發威抓下4隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，打出32桿，不僅以總桿136桿(-8)闖進領先群。
她上周福岡公開賽也是以並列第4，進入周日最後1輪，當時她落後4桿，最終獲得第5；本周前兩輪打完同樣並列第4，但只落後2桿，奪逆轉勝希望很高。
甫在上1場福岡公開賽奪冠的鈴木愛，這輪揮出65桿，以134桿(-10)領先，準備在明天最後1輪爭奪「2連勝」。
台灣另2位女將蔡佩穎與姚宣榆，同以總桿144桿(+0)並列第53。
(中時電子報)
關鍵字：台灣
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