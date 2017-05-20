澎湖縣106年市長盃木球比賽以球會友
澎湖縣馬公市106年市長盃木球錦標賽20日開打，共有30隊，142人報名參加，縣長陳光復應邀前往參加開幕，向所有參賽選手加油打氣，期勉透過比賽以球會友，切磋彼此球技、增進交流。
陳光復表示，木球是臺灣人發明的運動，已成為國際性運動賽事，這是項安全性高、可以達到運動目的，又能認識許多木球同好。他指出，本次共有30隊142人報名參加，期盼各位選手以球會友，互相切磋球技，在運動中認識木球同好，相互交流聯誼情感。
對於木球協會及所有籌備本項賽事工作人員的辛勞，陳光復表示肯定與嘉勉，並祝福大會賽事圓滿成功。
包括教育處長葉子超、木球協會事長洪三元、總幹事趙崧琪共同到場為選手加油。
(中時)
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