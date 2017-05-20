看好房市漸升溫 竹北若山第三期建案今公開

半畝塘建設「若山」(右)與3期「若蒔山」(左)毗鄰。圖／龍益雲

半畝塘建設在新竹縣竹北高鐵特區「若山」系列建案第三期「若蒔山」今 (20)日上樑，在看好房市近來似有升溫跡象，也邀請住戶、潛在客戶舉辦產品說明會。

從台中北上新竹推案並帶起竹北高鐵特區周邊高樓植栽風潮的半畝塘集團，「若山」也屢獲國內外建築設計獎項，在第三期「若蒔山」潛銷成績優於鄰近預售案，今日上樑舉辦產品說明會，也算公開銷售。

半畝塘集團表示，今天現場展示長期深耕高樓垂直綠化及生態營造的成果及5年社區陪伴的成效，更首次公開若蒔山的設計，例如全亞洲首座高樓戶外獨立綠景梯「草木之梯」，讓住戶每天回家都能享受與4季草木相遇、與鄰里及生態相遇的生活。

半畝塘強調，若蒔山是集團迄今發展最成熟的生態集合住宅，超越263％綠覆率，將使用80％台灣原生植物，意圖找回屬於台灣這塊土地的自然美學。

(工商)