林志玲亮美腿「誰想陪我跳愛情海」 網友洗版這三字

林志玲問誰要跟她跳進愛情海。（圖／取自林志玲微博）

粉絲洗版答言承旭。（圖／取自林志玲微博）

林志玲的感情事讓外界十分關注。（圖／中時資料照片）

今逢象徵「我愛你」的5月20日，從一早起不少藝人便在社群網站用這個哏向粉絲或家人表達愛意，台灣第一名模林志玲稍早則曬出海邊美照，可見她秀出美腿香肩，逗趣問：「誰願意陪我一起跳入愛情海？」沒想到引來網友洗版回應：「言承旭！」、「想看妳跟言承旭復合」、「只想回『言承旭』了」。

志玲姊姊和言承旭情纏14年，外型匹配的兩人一直是粉絲心中期望早日復合的最佳人選，日前言承旭開球被問此事，不置可否說：「要看她」，林志玲則大笑說每次都隔空喊話，「我們可能要換一個同樣的通訊軟件」，最後還用對講機發話方式加上一句「over」。

稍早，林志玲秀出自己在海上踏水照，妙問：「520，誰願意陪我一起跳入愛情海？」粉絲也沒其他選擇，紛紛洗版說「言承旭」，只能說看似只差臨門一腳的兩人，外界都相當關心。

(中時電子報)