女學生要數學狼師限期道歉 否則公開更多受害細節

補教名師讓女學生穿短裙給她看，且越短越好。(PTT八卦版)

補教名師才澄清便遭公告「暫停授課」。(圖/陳立教育集團)

林奕含自殺事件後，陳立補習班數學老師林X被女學生在Dcard爆料，狼師對她說「想抱著你解題，淫邪之念」，甚至說出「下次我要吃奶」這句話。事後陳立補習班貼出公告，暫時停止授課關係。女學在18日於Dcard再度發文，要求林X在9月21前對受害者們道歉，否則將公開更多受害者過程。之所以不選擇訴訟，是因纏訟過程痛苦，道歉才能讓她們平靜。

林奕含之死，讓補習班狼師風波越演越烈，被挖出狼師數目越滾越大。之前有女學生在Dcard貼出臉書對話截圖「另一位台南名師的手法」，對方不僅說話露骨，甚至說出「下次我要吃奶」這句話，並說想看女學生穿短裙，越短越好，還想約女學生車上解題。事後爆出，此狼師是陳立補習班數學老師林X。

林X在個人臉書發表聲明，對話內容不是他，並表示臉書被盜帳號。但隨即女學生用錄影證據反擊，陳立補習班也貼出聲明，於事實釐清前，先行停止林X老師授課委任關係。

女學生於5月18日再度於Dcard發文「陳立數學林X老師（林XX） 我們想要一個道歉」，表示因為林X可能改名再出來教，也有可能直接去陳立中國的分校教，有學妹有提到林X問她兩三次可不可以陪他去中國，是把學妹當伴遊嗎？希望林X可以承諾不再對學生做出這種事。

女學生表示，輾轉得知其他人也有類似遭遇，經過一段時間討論，受害者共識是：「希望林X出面公開道歉並承認他真的犯過這些錯、他的澄清文在說謊、而且承諾以後不會再犯。」

之所以選擇要林X公開道歉，而非走法律訴訟，女學生表示，「比起法律的判決、冗長還不一定贏、一定會讓家人崩潰的訴訟過程，對方的道歉可能才是能真正讓我們平靜的。」

她們限期林X在9/21前道歉，若在期限內不道歉的話，只好公開其他受害者受害的過程、並向人本及其他有關單位通報。女學生表示，其實很想直接公布，但因為林的小孩太小，其中一位今年才要上大學，直接公布太殘忍，如果他願意道歉，就不再追究。

對於網友認為告了才有用，女學生說明，當初就是長期憂鬱解決不了才決定到國外唸書，換環境之下確實比較能忘掉這件事，那時就已經決定不再回台灣，從2012年到現在已經5年了，5年中我想過很多，確定最想要的真的是他親口道歉，才有機會放下。

女學生解釋「如果告得成，法院判他有罪，但他本人還是死不認錯，死不道歉，堅持他沒有做，通通都誣告」這樣的傷害更大，當初他不願意道歉直接封鎖、大家質疑造假、還有林後續的澄清文對她都是二度傷害，告不成的傷害有多大就更不用說了。因此她與其他受害者才會希望林能承認自己做過這些事、承認自己的澄清文是騙人的，並認錯道歉。

網友留言「真的是有夠傻眼，這些人渣，知道家長是多麼辛苦賺錢把孩子送去的嗎？不是不報時候未到」、「你還幫他小孩想，那誰幫你想都大學了已經夠了」、「我很認同原po的想法。不在這個行業的人，對法律有太多不切實際的想法」、「補習班的女孩都是我的伴遊候選團??這也太誇張了吧!」

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