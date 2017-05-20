2017年全國文化會議在澎湖舉行

文化部主辦，縣府文化局承辦的「2017年全國文化會議-21世紀臺灣文化總體營造離島（澎湖）論壇」，20日上午於生活博物館展開為期兩天的議程。縣長陳光復前往致意，期盼藉由公開多元參與方式，政府與民間能充份交換討論，對文化政策白皮書與文化基本法提供寶貴意見。

陳光復表示，自2004年由文建會所提的文化白皮書，歷經文化部成立後，因應現在時空背景也需調整。文化部從3月到6月在各縣市辦理全國文化會議，討論文化政策白皮書與文化基本法。

陳光復感謝文化部在澎湖召開離島第一場全國文化會議，他指出，國內推動《文化基本法》立法已歷經十餘年，在朝野及民意間需充分討論，參考多元聲音與意見，期盼兩天會議透過專家學者、藝術與文化工作者提供寶貴意見，使政府文化政策更符合民間需求。

為期2天的全國文化會議，以「21世紀臺灣文化總體營造」主題，20日舉辦「澎湖藝術論壇」，21日進行文化政策白皮書六大主軸與相關議題討論，並擴及文化輿論分析。會議目的為擴大澎湖民眾文化政策參與的機會，廣納地方意見，藉由民間討論形成文化共識，提出符合臺灣當前文化生態的具體施政措施，歡迎民眾踴躍出席參加。

包括議員陳慧玲、文化局長曾慧香、馬公市長葉竹林、文化部藝術發展司副司長張惠君、專員邱麗卿、藝術聯盟協會理事長鄭美珠、臺東縣政府文化處長鍾青柏、逢甲大學建築系教授鄭月妹、臺北藝術大學建築與文化資產所教授江韶瑩等專家學者共同參與討論。

(中時)