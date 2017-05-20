澎湖縣國中教育會考登場 840位考生應試
106年國中教育會考20日登場，澎湖考區分別在馬公高中及七美國中舉行，共計有840位考生應試。縣長陳光復上午專程前往馬公高中為考生加油打氣，也至家長會長協會設置的考生服務處慰勞家長們辛勞，感謝家長會長協會為莘莘學子所提供的服務。
上午8時，陳光復在教育處長葉子超、馬公高中校長黃肇國、澎湖海事水產職業學校校長謝旻淵、家長會長協會理事長歐中興的陪同下抵達馬公高中崇正堂考生休息區，逐一向考生加油打氣，鼓勵學生放鬆心情以平常心應考，保持最佳身心狀態，必能發揮最佳潛能。
今年全縣14所國中參加國中教育會考共計有840位，應屆畢業生有834位，非應屆則有6位。設置22個試場，馬公高中21個，其中包含一個特殊試場，七美國中則有1個試場，馬公高中考場有828人含特殊考生3人，七美有12人。
會考兩天考試均自上午8時20分進行第1節考試說明，8時30分開始考試。家長會長協會也於崇正堂設置考生服務處，備有文具用品及茶水等，對於家長會長協會為學子提供貼心的服務，陳光復表達肯定與感謝之意。
(中時)
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