農農的愛 農創市集與中原體驗手作幸福

市府農業局與中原大學合作，20日舉行520桃園農農的愛「X＋農」活動。（甘嘉雯攝）

桃園市府農業局與中原大學合作，20日舉行520桃園農農的愛「X+農」活動，「X+農」強調不同元素結合農業所展現的新面貌，青農示範有機蔬果料理，使用青農自己生產的有機蔬菜，由青農表演「健康+農」的料理，以及由中原大學黃儀婷老師指導商設系學生，為3位從市集成立至今一路陪伴市集成長的小農，注入新形象，實現「設計+農」的包裝。

農業局從今年3月起與中原大學簽訂產學合作計畫，由商業設計學系學生協助經營「桃園農創市集」臉書粉絲頁，及為市集3位小農重新設計形象及產品包裝；粉絲頁在學生用心經營協助下，配合市集每周DIY活動，由原本不到百人關注，到4月底已突破1000人次按讚，青農專區成立的訊息亦透過臉書曝光，發布專區彩繪影片及參與「青農&貨櫃串聯DIY活動」，為青農做了最好的曝光。

3位小農的商品，透過學生注入創意元素，為金發花卉農場以爸媽帶著4個小孩的插畫風格繪製了新的形象；津伶商行以營養師背景的概念創作了媽媽精心準備美食的意象；而富豐自然有機茶園，以版畫雕刻的手法設計了時尚且具質感的包裝，這些設計為小農的商品創造新的活力與色彩，而這些新包裝，結合小農的DIY活動呈現給大家。

(中時)