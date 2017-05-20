520戶所充滿喜氣 新人登記獲好禮
「520」因為是「我愛你」諧音，近年來成為熱門的結婚登記日，八德戶政與桃園戶政20日都熱鬧滾滾，許多新人牽手來登記，而戶所也準備金鏟子、福袋，讓他們沾喜氣，在「愛的宣言」中完成終身大事。
八德戶政事務所主任王瓊慧表示，為了鼓勵生育，戶所贈送大受歡迎的「金鏟子-好孕到」，及經宮廟過爐的平安米福袋，祝福新人五福臨門-幸福一生，但新郎必須向新娘大聲說出愛的宣言「老婆我愛妳」以後才能獲得以上的禮物，讓新人在驚喜歡樂聲中完成終身大事。
職業軍人陳志偉及幼稚園老師彭瑜婷，兩人在網路上認識，交往2年後，由於家中長輩過世，必須在百日內結婚，選在520這個特別日子登記結婚。
工程師莊曜榮與國小老師陳君涵，雙方從出社會工作開始交往4年，這對新人原本為男方的哥哥想追求女方的朋友，後來沒有成功，反倒意外湊成這對情侶，對於這樣的意外，雙方感到很驚喜，也讓彼此更珍惜如此難得的緣分，未來也將定居在八德。
新人張宗仁、陳金娟愛情長跑10年，未來決定定居桃園；陳金娟說，被張宗仁貼心打動，最後決定結婚，共組美好家庭，她還開玩笑的說「害她等10年、張宗仁欠打。」
(中時)
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