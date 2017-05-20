國民黨主席選舉傳弊 3地選票疑被冒領

國民黨主席選舉今天進行投開票，竟傳出三地出現弊端。北投、文山、基隆傳出選票疑被冒領，各陣營都矚目。為防選務弊端，黨中央張貼投票警示，若有冒領、冒投情形，將以刑法偽造私文書票追究刑責。不過三地傳弊也有侯選人質疑這就是黨中央疑有弊。

國民黨在全國507個投票所派出3000人監票，6個候選人陣營也合計派出3000人監票，確保選舉公平、公正、公開。不過稍早設在北投國小202教室的投開票所，傳出疑似冒名投票情事，接著傳出文山和基隆也有投吳敦義的選票出現疑義，接連三地都有弊，吳敦義陣營不敢掉以輕心，正要求選舉單位針對可疑情況說明。

傳出有人冒領選票的是設在北投區中央北路一段73號台北市第4投票所-北投國小202教室，出問題的是選舉人名冊第989號。因被疑似冒名投票的選舉人是候選人吳敦義的支持者，吳敦義陣營得知後已指派律師前往協助處理。

根據一○六年中國國民黨主席選舉作業細則，有下列情形之一者，未當選之候選人得於宣布選舉結果之日起三日內以書面向選舉監察委員會申請重新驗票：

一、有事實證據，足認當選票數不實或有其他違法舞弊情

事，致有影響選舉結果之虞者。

二、當選票數與未當選票數差距在總投票數之千分之二以內者。

選舉監察委員會受理前項申請後，認為有理由者，得交由承辦選務之中央組織發展委員會進行全部或部分重新驗票，並依據重新驗票之結果，陳報中央委員會重行公告選舉結果。

選舉上午8時至下午4時投票，由於天氣放晴，不少投票所一早出現排隊人龍，投票情況踴躍。上午投票秩序大致良好，只出現零星狀況，包括有黨員未收到投票通知，也有黨員以為具投票權要來投票，卻發現已多年沒繳黨費，不具投票權。

(中時)