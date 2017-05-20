假藉看照片 男子性侵女子遭判刑

36歲周姓男子在貨運行擔任司機，去年2月27日到陳姓女子的出租套房聊天，藉口觀看手機照片為由靠近陳女，卻愈坐愈近最後將陳女撲倒，手伸進被害人內褲以手指性侵，桃園地院法官依強制性交罪判處他3年4月徒刑。

(中時)