感情問題萌輕生念頭 積極警救一命

桃園吳姓女子因感情問題萌生輕生念頭，19日獨自坐在12樓頂樓女兒牆，路人發現緊急報案「有人要跳樓」，桃園警分局中路派出所警員胡旭銘、江振維獲報趕抵，假裝講手機後，再將手機遞給吳女說，「有人要找妳」，趁機將她拉下，結束虛驚。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)