爭取排定特休權利 桃產工會到宏達電抗議

桃園市電子業產業工會成員20日到龜山工業區宏達電公司拉白布條，抗議該公司一方面舉辦新機發表會，另方面卻強迫員工特休，呼籲宏達電歸還員工排定特休權利，並返還強迫特休時數；宏達電則表示，公司任何調假，都是與員工溝通取得同意，市府於4月28日勞檢也全部合格。

(中時)