扁夜宿北部 陳致中：陳總統身體不適

對於昨晚前總統陳水扁夜宿一事，陳致中20日回應，可能因為近日的壓力，以及進出場時因媒體拍攝擁擠、參與者非常熱情，耗費時間比較久，導致餐會後，陳總統感到疲累，身體感到不適，故聽從主治醫師的專業建議，預防萬一，不宜長途搭車，暫時安排到朋友家休息一晚恢復，轉換環境。

(中時)