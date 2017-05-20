搶端午出國商機 中華電日韓7日888元上網吃到飽
端午節即將到來，新一波出國旺季商機湧現，中華電信今(20)日宣布推出日韓5GB定量型漫遊方案，但超過5GB仍不收費、只是上網速度降為128Mbbs，形同7日漫遊上網吃到飽，再送10分鐘的語音漫遊通話，可打日韓國內或打回台灣。
目前日、韓漫遊1日型上網吃到飽399元、3日型999元、5日型得花1,599元，這次中華電信推出的7日型888元，幾乎只要原本漫遊資費不到半價的價格。
延續「閃推」策略，中華電信繼日前針對部份門市閃推599元上網吃到飽之後，昨日則鎖定即將到來的出國旺季，「閃推」短天期日韓漫遊低價促銷方案。
即日起至6月30日止，行動上網漫遊日韓兩國7天888元，讓民眾趁著接下來的四天連假赴日血拚、或至韓國朝聖知名韓劇景點。
根據105年中華電信客戶到日韓旅遊使用日租型方案資料分析，客戶平均7日漫遊上網量僅約2GB，因此，5GB的超大漫遊上網量即乎可以讓出國旅遊的旅客盡情分享，換算1天127元左右，比租借Wi-Fi分享器划算。
5GB漫遊上網相當於Facebook打卡加上傳照片1張約2,500次，或Google Map導航約500小時，或用Line傳照片上傳約6.5萬張，使用超過5GB後仍可繼續免費上網，但將降速至128kbps，不額外收費亦不可加價購；語音發話內含量用完後，以一般漫遊費率計價
已在國外的客戶也可用手機撥打*135#互動簡碼輕鬆設定「日韓5GB定量型漫遊方案」，再送漫遊語音發話10分鐘免費，方便在日韓客戶即時聯絡當地飯店、民宿或同行友人，也可撥打回台灣。
中華電信表示，申辦漫遊上網優惠方案、管道多元，可透過客服APP、手機免費撥打「*135#」、emome網站或撥客服專線。
原機原號出國上網，不用擔心錯過重要電話與簡訊，也不用費心安排租借上網分享器的領機流程、免去共用分享器的旅途不便。
(工商)
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