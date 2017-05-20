113隊參賽 高雄愛河端午龍舟點睛

高雄巿體育處副處長周明鎮替愛河龍舟點睛。（曹明正攝）

2017高雄龍舟賽，20日在愛河龍舟碼頭舉行點睛儀式。（曹明正攝）

2017高雄愛河端午龍舟嘉年華即將於5月27至30日舉行，20日在愛河龍舟碼頭舉行點睛儀式，由高巿府秘書長楊明州擔任主祭官，帶領點睛官替22艘龍舟點睛，祈求高雄風調雨順、平安順利，活動圓滿成功。

高雄巿體育處表示，今年龍舟賽共有113隊2576人競逐60萬元總獎金，其中由外籍人士組隊的有17隊374人，比去年多5隊。

楊明州擔任主祭官，帶領高雄市體育處副處長周明鎮、體育會龍舟委員會主委陳麗珍、市議員沈英章、中鋼助理副總張秋波、台灣中油副執行長徐漢、日月光集團資深處長李叔霞、鹽埕區公所區長顏賜山等點睛官為22艘龍舟點睛。

(中時)