22歲男迷戀褲襪 專偷女童內衣褲

監視器拍下鄭嫌爬著偷內衣褲。(許素惠翻攝)

22歲鄭姓男子多次闖入民宅，貴重物品不偷，專竊女童內衣褲，唯恐被監視器拍到，好幾次放低身體用爬，可是仍被拍下。上午落網，警方在他房內搜出上百件內衣褲。鄭母十分無奈，說兒子有精神疾病，連自己姊姊的內褲也偷，雲林縣議員蔡秋敏向鄭母轉達受害的虎尾安溪里民的要求，希望他們搬離安溪里。

鄭嫌雙膝和手肘都包著紗布，因他爬著進受害者住家而受傷，而數月來虎尾安溪里、興中里等民宅，都發生女子或女童內衣褲失竊，里民很納悶，吳姓民眾為此加裝監視，果然清晰錄鄭嫌偷竊過程。

蔡秋敏呼籲相關單位進行有效約制，甚至強制就醫，以免偷竊過程傷害小朋友。被害人都覺得很可怕，擔心小燈泡事件再發生。

鄭母一再向大家道歉，無奈地表示兒子迷戀褲襪，連姊姊的也偷，雖然有就醫，但無法控制病情。訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)