桃園大園海上龍舟賽 48隊好手爭霸

桃園市市長盃海上龍舟賽20、21日舉行，48隊好手在桃園市大園區竹圍漁港划槳競速。（楊明峰攝）

全國唯一海上龍舟賽的「桃園市市長盃海上龍舟賽」，20日起一連2天在桃園市大園區竹圍漁港舉行，吸引全台48隊龍舟好手海上競速，角逐冠軍寶座及3萬元獎金，結果21日將出爐。活動除海上龍舟賽外，更有陸上龍舟等多項端午趣味競賽，「海陸雙拼」讓漁港熱鬧滾滾。

(中時)