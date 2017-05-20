蔡總統溫馨過520 貓咪蔡想想見客了

總統並分別介紹她的寵物家人，同時也是官邸的主人：Bella、Bunny、Maru等3隻退役導盲犬，以及貓咪蔡想想。

適逢執政週年，蔡英文總統今（20）日中午邀請衛福部北區兒童之家的孩童一起到永和寓所共進午餐，希望以實際行動帶動社會關懷弱勢、重視社福的風氣。

為了帶給小朋友特別的體驗，這次活動邀請曾在全國吉祥物PK戰中有傑出表現的世大運吉祥物熊讚、桃園吉祥物ㄚ桃、園哥，以及高雄吉祥物高通通、高雄熊、花媽與海洋五寶。總統與小朋友們跟著吉祥物一起唱唱跳跳、擊掌擁抱，現場洋溢青春氣息、活力滿滿。

除了熱情活潑的吉祥物外，這次活動的特別嘉賓也包括總統去（105）年所領養的退役導盲犬Maru、Bunny及Bella，以及惠光導盲犬學校特地帶至現場的現役導盲犬Pino、Sherry及Fanny。6隻導盲犬一出場，立刻吸引現場大小朋友的目光。在惠光導盲犬學校老師的介紹下，小朋友們也瞭解到不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕及主動詢問等「四不一問」口訣，對導盲犬有更多的認識。

總統也以主人的身分致詞歡迎小朋友今天的蒞臨。總統說，平常官邸內所見到的大人或軍人都很嚴肅，但今天看到這麼多小朋友，「讓官邸看起來很不一樣。」總統並分別介紹她的寵物家人，同時也是官邸的主人：Bella、Bunny、Maru等3隻退役導盲犬，以及貓咪蔡想想。

總統表示，剛剛在舞台上看到熊讚、ㄚ桃、園哥、花媽及高雄熊等吉祥物所帶來的精采表演，對於這些吉祥物的賣力演出，總統也表達肯定與感謝。

隨後，總統帶著小朋友們與她的寵物家人一起互動，並親自幫小朋友們送上餐飲，共度輕鬆愉快的午餐時光。

(旺報)