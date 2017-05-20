「故意」慢幾天才看豬哥亮 呂雪鳳：但我還是潰了

呂雪鳳19日在豬哥亮靈堂哭到雙眼紅腫，神情哀戚。（圖／本報系資料照片）

豬哥亮15日病逝，一代天王辭世令外界不勝唏噓，曾與豬哥亮合作《萬秀豬王》、《嘉慶君》等節目的演員呂雪鳳，昨（19日）一抵靈堂就哭到雙眼紅腫，呂雪鳳感謝豬哥亮生前給她在綜藝節目中表演歌仔戲機會，今凌晨則在臉書透露，自己刻意遲幾天才到靈堂弔念的原因。

呂雪鳳曾在豬哥亮節目《萬秀豬王》與《華視天王豬哥秀》的「現代嘉慶君」短劇單元合作，兩人擁深厚情誼，呂雪鳳感謝豬哥亮讓她把歌仔戲帶到節目中，面對豬哥亮辭世，呂雪鳳難過不已，並在臉書透露：「故意的延慢了幾天才去看您，是不想讓自己失態」。

呂雪鳳臉書全文。（圖／取材自雪飛鳳舞~呂雪鳳~臉書）

呂雪鳳感性說，豬哥亮生前喜歡帶給大家歡樂「但我還是潰了」，不過她也打起精神，並寫下：「我還是會再去看您的，以這種笑容」，表示下次會帶著微笑去看豬哥亮，而儘管呂雪鳳近期忙8點檔及電影，不過她也提到，會排除萬難出席，送豬大哥最後一程。

(中時電子報)