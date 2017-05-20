社工實協「我愛陪伴」家庭野餐日 牛耳藝術渡假村溫馨登場
由台灣社會工作實務發展協會和甘霖功德會合辦的「我愛陪伴」家庭野餐日活動，20日早上在牛耳藝術渡假村溫馨登場，活動結合公益美食、親子遊戲、才藝表演和福利資訊，為大埔里地區的民眾和弱勢家庭創造好吃好玩做公益的歡樂周末。
社工實協舉辦家庭日的活動主題是「網路安全有界限，家庭互動零距離」，邀請親子以野餐的形式，付出彼此關愛，並鼓勵家庭成員減少使用3C產品和網路所帶來的負面影響，減少家庭為此產生的衝突，協會秘書長林月英表示，活動還有一個隱藏的目的，是希望所有的鎮民和弱勢家庭都能認識更多身邊可運用的公、私立部門福利資源，因此邀請各網絡單位和社福單位設攤，希望讓大埔里地區的各項福利服務更周全、更及時。
主辦單位表示，這次活動承蒙許多善心人士、社團和企業的協助，贊助公益美食攤位，特別要謝謝自921地震後就持續關懷偏鄉弱勢孩童的中華民國一粒砂協會，遠從台北來出錢出力；牛耳藝術渡假村也發揮在地企業的善行提供環境舒適的場地讓民眾使用，未來，若有更多的在地團體、企業投入服務的行列，是整個社區的福氣。
社工實協自94年起在埔里地區提供弱勢家庭服務，這些家庭經常面臨經濟和照顧壓力、子女教養困難和身心調適等問題，因此透過家庭服務、活動辦理及資源連結等方式，協助有需要的家庭跨越經濟、照顧、教養及學習發展等難題。
(中時)
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