又一高管離職！ 傳樂視控股副總裁馮幸已辭職
界面新聞報導，樂視控股副總裁兼樂視運營商公司董事長兼CEO馮幸昨（19）日下午於社群網站微博發文「不忘其所始，不求其所終」，並附上樂視移動的圖片，遭到外界揣測馮幸已離開樂視。
同時，馮幸還對「感覺塵埃落定了，祝福馮總在新的戰場上再創輝煌」的評論點讚，似乎默認了此一消息。不過，報導稱，目前馮幸的微博認證仍為樂視控股高級副總裁及樂視移動總裁，而樂視方面未對此事作出回應。
(工商)
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