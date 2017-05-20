陸女觀光名義來台賣 科技新貴尋歡遭逮
新北市中和警分局安平派出所警員網路巡邏時，在某知名論壇中發現個人工作室訊息，內容中刊登多張性感火辣照片，警方18日晚間前往查緝，當場查獲31歲廖姓大陸籍女子與33歲高姓男子正在從事性交易，兩嫌坦承性交易，訊後依違反社會秩序維護法裁罰。
警方調查，廖女透過微信通訊軟體與台灣應召集團聯繫，以觀光名義來台，一下飛機就由綽號「胖子」的男子接送至新北市中和區宜安路某民宅。
應召集團在知名論壇中刊登全新個人工作室，標榜按摩、輕功、互動百分百、盡心配合完全不偷時間，1小時要價2500元，並張貼多張性感火辣、裸露「胸器」的照片。
據悉，高男任職科技產業，18日晚間在論壇中發現相關訊息，透過Line通訊軟體相約交易，直接相約在中和區宜安路某民宅。警方前往查緝，當場查獲6個保險套及潤滑液。
高男供稱，第一次花錢尋歡，廖女有先幫忙口交後才戴上保險套性交易。廖女供稱，性交易一次2500元，「胖子」要抽700元，已不記得接過多少客人。警訊後依違反社會秩序維護法裁罰，正擴大追查幕後應召集團。
(中時)
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