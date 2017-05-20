驚！網傳紫菜是塑膠製 食藥署：謠言
網路近來有傳言，指有「塑膠紫菜」流竄市面，當紫菜浸水後難以撕開，就可能是含有塑膠成分。衛福部食藥署為此在其官網的「闢謠專區」澄清，指經過抽樣送驗，發現該紫菜是具有海菜細胞壁，並非由塑膠膜混製，民眾勿輕信、也不要散佈不實的謠言。
網路日前曾盛傳，中國出產的紫菜因可能是用塑膠膜混製，所以怎麼洗、怎麼撕都都不會破，該謠言近期又重新在網路傳來傳去，台南和彰化更有民意代表質詢時表示，真的有發現乾紫菜「泡水後撕不爛」，要相關單位查清楚、說明白。
食藥署指，地方衛生局已在接獲訊息後，立即進行抽樣送驗，檢驗結果顯示該紫菜含有海菜細胞壁，而非是謠傳的用塑膠膜混製，進一步檢測也未發現有塑化劑，故證實只是謠傳，請民眾不要恐慌，也不要再將此謠言繼續散佈。
食藥署提醒，購買食品時，應注意食品的外觀及是否有異狀、異味，也應注意食品標示、保存方式，以及包裝是否完整。若對購買的食品有衛生安全疑慮，可向賣家或衛生單位反映。
(中時)
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