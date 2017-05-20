壯男見警逃跑 竹南警辣椒噴霧伺候就逮

苗栗縣40歲謝姓通緝犯19日晚間被竹南警方盤查身分時，擔心被抓趁隙拔腿就跑，不過不敵年輕警力的快步追上，加上辣椒水及時發揮功效，順利救逮。（江詩筑翻攝）

辣椒噴霧建功，竹南警方19日深夜進行路檢盤查時，發現40歲身材壯碩的謝姓男子眼神閃爍，尚在確認身分時突然拔腿就跑，員警狂奔追緝，並運用辣椒噴霧器，讓謝男乖乖就逮，訊後解送桃園地檢歸案。

竹南派出所警員林榜鴻、白宇翔19日深夜在中央路與信義路口執行路檢，看到一輛車行跡詭異，謝男一開始在與警方對談時眼神閃爍，向警方謊報姓名及身分證號，試圖蒙混過關，但警方查出原來他是通緝犯。

謝男逃跑時因體力不繼，很快就被林榜鴻追上壓制，但他孔武有力頑強拒捕，警員白宇翔隨即使用配發的辣椒噴霧器朝謝噴灑，謝男立刻淚流滿面放棄掙扎，讓員警成功制伏。

警方調查，謝男身上有2條通緝案，其中1案是因桃園地方法院判刑確定，未依限入監服刑而遭發布通緝。竹南警方表示，新配發的辣椒噴霧器列為員警的應勤裝備後，苗栗縣警察局配發對身體侵害程度較小，又能提高員警執勤時的安全性，已成為員警利器之一。

(中時)