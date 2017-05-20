邊打電話邊鞠躬！ 日本人9種獨特行為舉止

日本旅遊網站《MATCHA》整理日本人獨特的9種行為舉止。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

去過日本旅遊或是常看日劇的民眾一定知道，日本人是一個把「禮貌」做到極致的民族，而這樣的禮儀教育是自小即紮根，形成特殊的文化習慣。日本線上旅遊網站就特別整理9種日本人獨特的行為舉止，許多一看會有「真的是這樣」的感覺，讓人不禁會心一笑。

日本旅遊網站《MATCHA》整理日本人獨特的9種行為舉止，分別是：

1、一邊打電話一邊鞠躬

2、告別的時候也要鞠躬

3、拍照的時候比V

4、道歉的時候雙手合十

5、告別的時候揮手

6、摸頭髮

7、用手遮住嘴笑

8、保持微笑

9、戴口罩

其中，光是鞠躬就占兩項，可看出日本人根本已經把這動作內化到生活裡。事實上，日本人的立姿鞠躬就可分成3種，各別是「最敬禮」，彎身角度為45度或以上，用於嚴肅場合；「敬禮」彎身角度為30到45度，用於簡單打招呼情境；「點頭」，彎身角度15度為基準，日常生活中最常使用。

(中時電子報)