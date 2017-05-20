邊打電話邊鞠躬！ 日本人9種獨特行為舉止
去過日本旅遊或是常看日劇的民眾一定知道，日本人是一個把「禮貌」做到極致的民族，而這樣的禮儀教育是自小即紮根，形成特殊的文化習慣。日本線上旅遊網站就特別整理9種日本人獨特的行為舉止，許多一看會有「真的是這樣」的感覺，讓人不禁會心一笑。
日本旅遊網站《MATCHA》整理日本人獨特的9種行為舉止，分別是：
1、一邊打電話一邊鞠躬
2、告別的時候也要鞠躬
3、拍照的時候比V
4、道歉的時候雙手合十
5、告別的時候揮手
6、摸頭髮
7、用手遮住嘴笑
8、保持微笑
9、戴口罩
其中，光是鞠躬就占兩項，可看出日本人根本已經把這動作內化到生活裡。事實上，日本人的立姿鞠躬就可分成3種，各別是「最敬禮」，彎身角度為45度或以上，用於嚴肅場合；「敬禮」彎身角度為30到45度，用於簡單打招呼情境；「點頭」，彎身角度15度為基準，日常生活中最常使用。
(中時電子報)
文章來源：日本人不思議？日本人獨特的9種行為舉止
關鍵字：日本
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。