葉總受不了了! 申皓瑋首升一軍就先發

富邦悍將小將申皓瑋今升上一軍，就擔任先發中外野手。(周鎮宇攝)

富邦悍將今將去年季中選秀，球隊第一指名的野手申皓瑋，正式升上一軍，也立即讓他在今日與Lamigo桃猿一役中，先發擔任中外野手，總教練葉君璋表示，主要是讓申皓瑋，感受一下一軍出賽的氣氛。

富邦本季開季表現不佳，至今戰績持續墊底，今調上申皓瑋，還頂替林哲瑄先發，葉總回應，這次讓申皓偉先發，也因為要讓林哲瑄休息一下，畢竟從經典賽林哲瑄幾乎未曾休息過，實在非常辛苦。

原本季初葉總曾說，不會讓申皓瑋太快上一軍，除非受不了了，他表示，這次就是讓他上來看一看，一方面感受一二軍的落差，也適時讓原本在一軍的選手休息一下，至於待多久，要看狀況，但應該不會待非常久的時間。

葉總也提到，平常都有叮嚀申皓瑋該做什麼事了，期盼他上場就是盡全力去面對比賽，不用給自己太大的壓力。

(中時電子報)