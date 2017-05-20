苗栗桐樂會 邀親子野餐行公益
苗栗縣府舉「當我們『桐』在一起桐樂會」活動，20日在客家文化園區正式登場，繼桐花婚禮之後首次創辦「桐樂會」，邀集全國同學乘坐時光機回到學生時代，期盼藉老朋友、老同學相聚，喚醒同窗多年的友誼，現場安排民歌演唱會，另搭配美食、遊憩及特色攤商等豐富元素，號召相約苗栗，找尋『桐』窗回憶。
適逢桐花盛開期間，雖然天公不做美，不過仍有300多人共襄盛舉，今年活動以賞桐作為號召，以野餐同樂會的方式呈現，成功報名者可有繽紛亮麗的野餐墊及米食料理、保冷袋等。
首屆桐樂會也別具意義，文化觀光局也響應公益精神，邀請苗栗家扶中心、大湖廣愛教養院、後龍新苗發展中心等社福團體，上百名院童一起走出戶外，體驗今年流行的野餐趣味。
縣長徐耀昌致詞時也感謝客委會客家文化發展中心支持及協助，提供優質的場地，讓全國各地朋友能夠享受美好的環境，更能欣賞桐花，沉浸在歡喜、愉快、幸福的氣氛中，歡迎大家有空再來苗栗，並代為宣傳苗栗的美。
活動也安排客演舞集、哈利小丑及Ｂutterfly、青菜豆豆管弦樂團表演、親子闖關趣味活動，且特別邀請到民歌時代的音樂製作人陳宏銘演唱「被遺忘的時光」，壓軸則是由著名的客家詩人邱一帆吟誦桐詩。
最後在「一桐許願」儀式中，所有參加人員分別在小卡片上寫出對未來的期許及願望，並放入時光盒裡封存，象徵珍藏美好回憶，並相約下一次的聚會。
(中時)
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